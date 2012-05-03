《中国报摘》--其他报纸重要消息5月3日(I)

**上海证券报**

--中国财政部发布通知,要求自7月1日对以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人,开展农产品增值税进项税额核定扣除试点.农产品加工行业将从中受益.财税部门表示,试点后大大减轻农产品加工企业的增值税负担,有利于鼓励农产品加工增值.

--国家能源局日前下发通知,全面部署今年煤炭行业淘汰落后产能工作,全年计划淘汰落后煤矿625处,淘汰落后产能2,347万吨/年.

--国家发改委网站数据显示,2012年1-3月,医药制造业工业销售产值达到3,560.05亿元人民币,同比增24.1%,增长态势相对平稳.各子行业表现突出,特别是制剂业达到1,055.48亿元,同比增23.57%.增幅明显的是中药饮片业和中成药,分别增长34.48%和32.13%.

--国家发改委近日发布一季度物流运行状况显示,同期物流总额增幅同比回落,社会物流需求呈缓中趋稳态势.物流业固定投资亦继续回落,物流企业盈利水平偏低.

--国务院办公厅发布《关于加强战略性新兴产业知识产权工作的若干意见》,表示未来将加快出台战略新兴产业加强知识产权建设一系列政策.包括拓展知识产权投融资方式、实施产业集聚区知识产权集群管理和创新知识产权转移转化形式等,进一步给力相关产业发展.

--4月券商直投再度活跃,当月总计有5家券商的6单直投项目成功上市,账面回报合计6.3亿元.账面回报率2.65倍,同比降幅63%,同时出现有直投项目回报率跌至0.79倍,创直投业务开展以来通过IPO(首次公开发行)渠道退出的最低水平.

--PE(私募股权投资)暴利时代已走向尽头.2012 ChinaVenture中国投资年会上,多名业内专家直言,PE整体进入盈亏平衡点,今年是行业调整的元年.上万家机构或将在今后五年内消失掉90%,行业存活率仅10%.

**人民日报**

--据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,3月下旬开始,全国蔬菜价格整体呈下降走势,但多种蔬菜价格仍持续上涨且创近年来新高.

**21世纪经济报 道**

--伴随着月末存款的微弱恢复,工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)再度加大了月末信贷冲刺的力度,4月新增人民币贷款2,600亿元,基本占满计划额度.据估算,当月最后两个工作日,四大行突击贷款发放高达1,200亿元.

--中国农业机械工业协会风能设备分会秘书长祁和生透露,10兆瓦风机研发已经被列入国家863计划重点项目,由华锐风电(601558.SS)、金风科技(002202.SZ) (2208.HK) 和联合动力三家国内风电龙头企业竞争开发.预计明年会有初步结果,届时只有两家会被选定最后生产.

**第一财经日报**

--银行存贷款增长放缓已经成为普遍现象.为了寻找新的利润增长点,部分银行将目光瞄准了非信贷业务.光大银行(601818.SS)、深发展(000001.SZ)等部分银行今年一季度同业业务中,拆出资金比年初最多增加逾110%.

--年初开始,下调首套房贷利率的幅度愈演愈烈,多家银行迅速将首套房贷利率下调至8.5折优惠幅度.不过,在监管层强调全面落实差别化住房信贷政策的背景之下,上海近日有个别银行对于8.5折优惠举措低调叫停.

--从航空公司获悉,公司已经收到民航局发布的通知,自5月1日零时起,国产航空煤油出厂价从4月份的8,061元/吨下调至7,932元/吨,相应的航煤综合采购成本也同步下调129元/吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 邵晓忆/冉莹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]