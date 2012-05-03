〔美国金融〕财政部仍在考虑是否发行浮动利率债券

路透华盛顿5月2日电---一名高级官员周三表示,美国财政部认为,浮动利率债券会有强劲的市场需求,将为管理政府借款提供新的工具,但其目前推迟决定是否发售这类债券.

浮动利率债券将吸引那些想要确保不会错过利率上升机会的投资者.美国联邦储备理事会(美联储,FED)自2008年底以来维持隔夜利率在近零水准,帮助控制所有期限债券的借款成本.

金融市场原本以为财政部会在周三债务管理季度新闻发布会上宣布是否发行浮息债.但财政部表示,仍在分析反馈结果,说不准何时将作出决定.

若财政部确实着手进行下去,这将是15年来发行的首个新类型债券.

财政部代理助理部长Matthew Rutherford表示,多数回馈都很正面.