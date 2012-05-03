〔香港新股〕伊泰B股和新晨中国近期将进行香港IPO聆讯--IFR

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透5月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，两家内地企业将于近期赴港交所进行上市聆讯。其中，B股内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)将在5月10日聆讯，计划发行不超过2.58亿H股，募资10-15亿美元。
此外，由香港上市公司华晨汽车(1114.HK)持股的发动机制造商新晨中国计划在5月10日或17日参加聆讯，是次拟募集最少1亿美元。
两家公司暂时仍未确定上市时间表。法巴(BNPP.PA)、中银国际、美银美林、中金、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)安排伊泰上市发行，新晨中国的交易则由美银美林独家承销。(完)
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--整理 张喜良
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