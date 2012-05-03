版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 08:11 BJT

〔香港新股〕伊泰B股和新晨中国近期将进行香港IPO聆讯--IFR

路透5月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，两家内地企业将于近期赴港交所进行上市聆讯。其中，B股内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)将在5月10日聆讯，计划发行不超过2.58亿H股，募资10-15亿美元。

此外，由香港上市公司华晨汽车(1114.HK)持股的发动机制造商新晨中国计划在5月10日或17日参加聆讯，是次拟募集最少1亿美元。

两家公司暂时仍未确定上市时间表。法巴(BNPP.PA)、中银国际、美银美林、中金、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)安排伊泰上市发行，新晨中国的交易则由美银美林独家承销。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐