欧洲经济指标预测--5月3日-5月10日****

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透5月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月30日当周---------------------------------
5月2日-5月7日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -0.5% +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) +0.5% -0.6%
5月3日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
0828 英国CIPS服务业PMI 4月 54.2 55.3
0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%
5月4日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3
0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4
综合PMI -- 46.8
0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9
综合PMI 47.4 47.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%
(较上年同期) -1.1% -2.1%
---------------------------------5月7日当周---------------------------------
5月7日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 -- 3.2%
经季节调整的失业率 -- 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -1.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 负14.7
1000 德国工业订单(较前月) 3月 -- +0.3%
2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10
5月8日(二)
0545 瑞士消费者信心 第二季 -- 负19
1000 德国工业生产(较前月) 3月 -- -1.3%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.3%
5月9日(三)
0600 德国出口(较前月) 3月 -- +1.6%
进口(较前月) -- +3.9%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差136
0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差64
5月10日(四)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字242.3
0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- +0.3%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 -- -0.7%
工业生产(较上年同期) -- -6.8%
0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- +0.4%
(较上年同期) -- -2.3%
制造业产出(较前月) 3月 -- -1.0%
(较上年同期) -- -1.4%
1100 英国央行利率决议 5月 -- 0.50%(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。