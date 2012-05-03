〔中国新债〕中国建筑委任农行和招行主承销其30亿元私募中票--IFR

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透5月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份(601668.SS)已委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)主承销其总额30亿元人民币（4.77亿美元）私募中期票据，期限3年。
该期票据和发行人同为AAA级信用评级。公司曾于去年3月和7月分别以5.65%以及5.44%的票息发行60亿元7年期及40亿元5年期公募中票。
同时，福建省能源已动用其30亿元（4.76亿美元）人民币私募中期票据额度的一半，发行15亿元1年期票据，利率5.8%，由中国光大银行(601818.SS)安排。发行人拟伺机使用余下的额度。
福建省能源上次曾在2012年1月发行6亿元人民币1年期短融，利率为5.78%。中诚信给予短融和发行人分别为A-1和AA+级信用评级。(完)
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--整理 张喜良
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