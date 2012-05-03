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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报5月3日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议,讨论通过社会保障"十二五"(2011-2015年)规划纲要,力争到"十二五"期末,形成基本完备的社会保障制度,比较健全的管理服务体系.

* 其他:

--中国银联数据显示,"五一"期间银联卡境内跨行交易金额达1,450.4亿元人民币,同比增长29%,境外交易金额同比增长28%.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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