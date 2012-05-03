版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 3日 星期四 08:41 BJT

〔EIA库存周报〕美国上周原油库存连续第六周增加,触及1990年迄今高位

* 美国原油库存连续第六周增加--EIA

* 库欣原油库存上升120万桶至纪录高位

* 汽油库存下跌200万桶,至2011年11月迄今最低

* 馏分油库存降至2008年10月迄今最低水准

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/27/12 较上周 较上年 04/27/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 370.4 2.0 6.1 375.9 2.8 9.3

馏分油 124.6 -4.2 -22.3 124.0 -1.9 -21.1

汽油 212.9 -3.9 1.6 209.7 -2.0 5.2

取暖油 26.8 -0.4 -6.2 26.5 -0.5 -6.6

新配方(RFG)汽油 0.1 -0.2 -0.4 0.2 -0.3 -0.1

煤油型航空燃料 39.1 -0.8 -0.7 39.7 0.2 -0.1

原油日加工量 14.4 0.3 0.5 14.7 0.2 0.6

炼厂产能利用率(%)83.9 1.0 1.7 86.0 1.3 3.2

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.8 0.1 -0.3

路透5月2日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第六周上扬,并触及1990年迄今最高水准,库欣原油库存升至纪录新高.

4月27日止当周美国国内原油库存增加284万桶至3.7586亿桶,为1990年9月迄今最高.路透调查的分析师平均预期上周库存增长250万桶.

过去六周原油库存增加了近2,960万桶,为2009年2月以来最高六周增幅.原油库存增加最大区域在墨西哥湾沿岸,该地区库存增加156万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升120万桶,至4,296万桶的纪录高位.

美国原油期货CLc1在EIA报告公布之后扩大跌势.1534GMT时下跌1美元,报每桶105.16美元.

国内汽油库存减少200万桶至2.097亿桶,为2011年11月迄今最低.分析师预估为减少80万桶.

汽油库存自2月初触及2012年纪录高位2.32亿桶后,已减少了近2,250万桶.

包括柴油及取暖油在内的馏分油库存减少190万桶至1.24亿桶,连续第六周降低,并触及2008年10月迄今低位.分析师原先预估为减少20万桶.

汽油需求持续较上年水准下滑,四周平均需求减少4.7%,前次报告为减少4.2%.

炼厂利用率增加1.3个百分点至86%.分析师预估增加0.4个百分点.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐