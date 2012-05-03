〔EIA库存周报〕美国上周原油库存连续第六周增加,触及1990年迄今高位

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
* 美国原油库存连续第六周增加--EIA
* 库欣原油库存上升120万桶至纪录高位
* 汽油库存下跌200万桶,至2011年11月迄今最低
* 馏分油库存降至2008年10月迄今最低水准
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
04/27/12 较上周 较上年 04/27/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 370.4 2.0 6.1 375.9 2.8 9.3
馏分油 124.6 -4.2 -22.3 124.0 -1.9 -21.1
汽油 212.9 -3.9 1.6 209.7 -2.0 5.2
取暖油 26.8 -0.4 -6.2 26.5 -0.5 -6.6
新配方(RFG)汽油 0.1 -0.2 -0.4 0.2 -0.3 -0.1
煤油型航空燃料 39.1 -0.8 -0.7 39.7 0.2 -0.1
原油日加工量 14.4 0.3 0.5 14.7 0.2 0.6
炼厂产能利用率(%)83.9 1.0 1.7 86.0 1.3 3.2
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.8 0.1 -0.3
路透5月2日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第六周上扬,并触及1990年迄今最高水准,库欣原油库存升至纪录新高.
4月27日止当周美国国内原油库存增加284万桶至3.7586亿桶,为1990年9月迄今最高.路透调查的分析师平均预期上周库存增长250万桶.
过去六周原油库存增加了近2,960万桶,为2009年2月以来最高六周增幅.原油库存增加最大区域在墨西哥湾沿岸,该地区库存增加156万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升120万桶,至4,296万桶的纪录高位.
美国原油期货CLc1在EIA报告公布之后扩大跌势.1534GMT时下跌1美元,报每桶105.16美元.
国内汽油库存减少200万桶至2.097亿桶,为2011年11月迄今最低.分析师预估为减少80万桶.
汽油库存自2月初触及2012年纪录高位2.32亿桶后,已减少了近2,250万桶.
包括柴油及取暖油在内的馏分油库存减少190万桶至1.24亿桶,连续第六周降低,并触及2008年10月迄今低位.分析师原先预估为减少20万桶.
汽油需求持续较上年水准下滑,四周平均需求减少4.7%,前次报告为减少4.2%.
炼厂利用率增加1.3个百分点至86%.分析师预估增加0.4个百分点.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
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