《新兴市场重要经济事件预告》--5月3日-5月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)
5月3日(四)
西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).
北京--中美战略与经济对话(至5月4日).美国国务卿希拉里克林顿和财政部长盖特纳将出席.
马尼拉--东盟10国+中日韩财政部和央行代表会议(AFDM+3).
开罗--埃及央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
基希纳乌--摩尔多瓦央行公布通胀报告.
汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).
圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议纪录(1230).
5月4日(五)
北京--美中战略与经济对话.(最后一日)
5月6日(日)
瑞士巴塞尔--国际清算银行(BIS)会议(至5月7日).
5月7日(一)
暂无重要经济事件.
5月8日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至5月9日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决策的货币会议.
5月9日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
亚的斯亚贝巴--2012年世界经济论坛非洲会议(至5月11日).
5月10日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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