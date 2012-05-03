《中国债券市场每日交易备忘》--5月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国上海梅山钢铁5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),工行和建行主承 北新建材( 000786.SZ )6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),北京银行和中信银行主承 美克投资集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 中金黄金( 600489.SS )6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),交行和华夏银行主承 西部材料( 002149.SZ )3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承 神华集团100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工行和建行主承 海航机场6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),进出口行主承 上海梅山钢铁5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),工行和建行主承 赤天化集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),上海银行和浦发银行主承 佛山顺德供水3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),兴业和光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部300亿元三年期固息国债120007,票面利率2.91% 进出口银行200亿元10年期固息金融债120306,票面利率4.18% 昆明五华国投10亿元六年期固息债1280048,票面利率8.60% 重庆兴荣国资8亿元七年期固息债1280113,票面利率8.35% 凉山州国投5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280118,票面利率7.58% 中国水电( 601669.SS )12亿元一年期短融041253021,票面利率4.40% 中国机械集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280119,票面利率4.93% 温州安居房开发12亿元七年期固息债1280124,票面利率7.65% 句容福地生态科技9亿元七年期固息债1280134,票面利率8.70% 北京农产品中小企业4.3亿元三年期集合票据1283009,票面利率6.65% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)120223,基本利差0.78% 杭州城投16亿元六年期固息债1280131,票面利率5.90% 南充化学工业园投资公司8亿元七年期固息债1280132,票面利率8.16% 乌兰察布投资开发公司10亿元10年期固息债1280133,票面利率8.39% 英利中国15亿元三/五年中票 ============================================================================== 四、还本付息: 三花腔股集团6亿元一年期短融1181212到期兑付,票面利率4.87% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会近来大力推进中小企业私募债,其发行人范围日渐明确.中证报周四报导,在 试点期间,上述债券发行人范围仅限符合中小企业划型标准规定的,且未在上海/深圳证券交 易所上市的中小微型企业,暂不包括房地产企业和金融业企业.[ID:nSB1524266] --据透露,银监会正在研究制订理财产品创新和投资管理办法.未来银监会将对机构理财、 同业理财、个人客户以及私人银行理财业务制订管理办法.分析人士预测,十几万亿理财资金 投资的方向和途径届时有望明确,理财资金入市大门将打开. --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 周晓峰/冉莹