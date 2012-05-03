《全球主要央行动态》--5月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月26日-5月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)有五位官员周二发表了讲话,综合他们的言论可以看出,通胀风险正阻止美联储采取更多经济支持举措.这增强了该央行乐于暂时按兵不动的观点.这五位决策者就联储打算如何应对经济复苏面临的潜在威胁发表了看法,这些威胁包括油价震荡、欧债困境以及美国增税减支的"财政悬崖"迫近.目前通胀率非常接近美联储2%的目标水平,即使失业率还保持在8.2%的高位,官员们似乎不愿让央行购买更多公债,以免加重通胀.[ID:nSB1521570]

美国达拉斯联储总裁费希尔周一表示,美联储不应再放宽政策,但现在还不是开始提高利率的时候.费希尔以其对通胀的强硬观点而闻名."我认为我们还没有做好退出的准备,"费希尔对路透说."我们还得观察今年的进展."[ID:nSB1519934]

德国商报周一援引美国旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)报导称,与三个月前相比,目前他对美国经济的看法更加乐观,认为眼下没有必要出台更多的货币政策措施.威廉姆斯接受该报采访时表示,如果美国失业率维持在8%或大幅上升,且经济成长放慢,那就要考虑是否出台更多货币政策措施.[ID:nSB1518780]

**英国**

英国央行总裁金恩周三表示,国内经济从金融危机中复苏的速度比希望的要慢,英国央行对于金融危机本该发出更加强烈的警告.这是1939年以来英国央行总裁首次在和平时期发表电台广播讲话,他在讲话中还为英国这种超低利率和政府严厉撙节措施的政策组合进行了辩护.[ID:nSB1524004]

**瑞士**

瑞士央行总裁乔丹上周五表示,若削弱瑞郎的行动失败并导致通缩风险,央行可进一步采取措施来扶助经济,且央行将买入所需金额的欧元来守住当前瑞郎兑欧元的汇价上限.乔丹还警告道,汇率设限是一种极端措施,无法随随便便设定一个乐见水准而毫无风险.金融市场目前密切关注有无迹象显示,央行可能调整1.20瑞郎的上限目标以进一步压低瑞郎.[ID:nSB1516662]

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼周二称,商品价格维持高位的持续时间料将超过以往的繁荣期,他并重申加拿大央行近日的警告,即或许需要调升利率.在卡尼此番讲话前,加拿大央行令人意外地在4月利率声明发表强硬措辞.卡尼周二重申了这一讯息.他说,"我们认为,鉴于经济成长高于潜力和基础通胀势头增强,适当部分撤除目前极其可观的货币刺激措施也许是合理的."[ID:nSB1521632]

**澳洲**

澳洲央行周二降息50个基点至3.75%,降幅之大令人意外,央行并称未来两年通胀或低于预期,为必要情况下进一步降息留下余地.澳央行之所以如此大幅降息,是因需要将抵押贷款利率拉低至具有刺激效果的水准,因为当地银行业已微升利率以补偿融资成本上升.央行总裁史蒂文斯在政策会议后表示,"在这样的情况下,降息50个基点对实现适宜的借贷利率是必要的."[ID:nSB1520542]

**日本**

在政府不断施压的情况下,日本央行上周五进一步放宽货币政策,将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆,超出市场预期.该央行还表示将买入较长期公债,显示出拉动经济摆脱通缩的决心.但其表示,消费者物价增幅达到1%目标位所需的时间不会"太长",这或向外界认为央行进一步积极放宽政策的预期浇了冷水.央行还称,日本经济向复苏靠近的迹象愈发明显.[ID:nSB1516014]

日本央行总裁白川方明在政策决议宣布后的记者会上表示,稍早的宽松政策决议旨在支持经济中浮现的正面动能.宽松措施需要一段时间才能在经济上体现效果,若无视政策时滞效应而一味放宽政策,可能引发经济不稳的风险.[ID:nSB1516558]

日本央行在上周五还公布了半年度展望报告,上调了消费者物价预估,但新目标未能改变对其需要相当长时间才能实现1%的通胀率目标的观点.[ID:nSB1516194]

**韩国**

韩国央行上周五表示,已于4月24日开始投资中国人民币政府债券,投资上限为200亿元人民币(31.7亿美元).该央行在声明中称,此投资举措为长期计划的一部分,用来使其外汇储备多样化,并扩充人民币投资组合.韩国央行1月从中国人民银行得到中国债券的投资配额.[ID:nSB1515518]

**台湾**

台湾央行上周四表示,台湾此波受供给面冲击的物价上涨压力,采用货币政策则有其局限性.央行于澄清的新闻稿中表示,台湾本次面临供给面冲击的物价上涨压力,一般认为较佳的方法系由供给面来解决,例如降低关税、货物税,避免厂商哄抬、囤积,以及增加供给等.[ID:nST0452942](完)