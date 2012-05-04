欧洲经济指标预测--5月4日-5月11日****

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透5月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月30日当周---------------------------------
5月4日(五)
0700 英国Halifax房价指数 4月 -0.5% +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) +0.5% -0.6%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3
0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4
综合PMI -- 46.8
0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9
综合PMI 47.4 47.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%
(较上年同期) -1.1% -2.1%
---------------------------------5月7日当周---------------------------------
5月7日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 +3.1% 3.2%
经季节调整的失业率 +3.1% 3.1%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -1.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 负16.0 负14.7
1000 德国工业订单(较前月) 3月 +0.5% +0.3%
2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10
5月8日(二)
0545 瑞士消费者信心 第二季 负10 负19
1000 德国工业生产(较前月) 3月 +0.9% -1.3%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.3%
5月9日(三)
0600 德国出口(较前月) 3月 -0.9% +1.6%
进口(较前月) +0.5% +3.9%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差136
0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差62 逆差64
5月10日(四)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字242.3
0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.5% +0.3%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.4% -0.7%
工业生产(较上年同期) +6.4% -6.8%
0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- +0.4%
(较上年同期) -- -2.3%
制造业产出(较前月) 3月 -- -1.0%
(较上年同期) -- -1.4%
1100 英国央行利率决议 5月 0.50% 0.50%
5月11日-16日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 4月 +0.5% +0.9%
(较上年同期) +2.4% +2.2%
5月11日(五)
0600 德国CPI(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0830 英国产者物价指数(PPI)产出物价(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.6%
核心PPI产出物价(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.5%
PPI投入物价(较前月) -- +1.9%
(较上年同期) -- +5.80% (完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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