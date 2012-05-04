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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 08:12 BJT

****欧洲经济指标预测--5月4日-5月11日****

路透5月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月30日当周---------------------------------

5月4日(五)

0700 英国Halifax房价指数 4月 -0.5% +2.2%

三个月房价指数(较上年同期) +0.5% -0.6%

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3

0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4

综合PMI -- 46.8

0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9

综合PMI 47.4 47.4

0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%

(较上年同期) -1.1% -2.1%

---------------------------------5月7日当周---------------------------------

5月7日(一)

0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 +3.1% 3.2%

经季节调整的失业率 +3.1% 3.1%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.6%

(较上年同期) -0.9% -1.0%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 负16.0 负14.7

1000 德国工业订单(较前月) 3月 +0.5% +0.3%

2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10

5月8日(二)

0545 瑞士消费者信心 第二季 负10 负19

1000 德国工业生产(较前月) 3月 +0.9% -1.3%

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 4月 -- +1.3%

5月9日(三)

0600 德国出口(较前月) 3月 -0.9% +1.6%

进口(较前月) +0.5% +3.9%

贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差136

0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差62 逆差64

5月10日(四)

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 -- 赤字242.3

0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.5% +0.3%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.4% -0.7%

工业生产(较上年同期) +6.4% -6.8%

0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- +0.4%

(较上年同期) -- -2.3%

制造业产出(较前月) 3月 -- -1.0%

(较上年同期) -- -1.4%

1100 英国央行利率决议 5月 0.50% 0.50%

5月11日-16日

0600 德国趸售物价指数(较前月) 4月 +0.5% +0.9%

(较上年同期) +2.4% +2.2%

5月11日(五)

0600 德国CPI(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0830 英国产者物价指数(PPI)产出物价(较前月) 4月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.6%

核心PPI产出物价(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.5%

PPI投入物价(较前月) -- +1.9%

(较上年同期) -- +5.80% (完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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