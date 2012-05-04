(重发)〔路透专访〕途牛旅游网今年销售收入料双倍增长,考虑登陆资本市场--CEO

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* 今年销售收入料呈双倍增长,未来将趋缓

* 考虑登陆资本市场,但无时间表

* 暂无新一轮融资计划

* 将着力发展邮轮和出境游

作者 尹嫄婷

路透北京5月4日电---今年来利好政策频出,给旅游企业注入活力.专注于旅游度假线路业务的途牛旅游网就预计,今年公司销售收入料呈现双倍增长,将考虑登陆资本市场,但暂无具体时间表.

途牛首席执行官(CEO)于敦德在接受路透专访时并表示,目前暂无新一轮融资计划,未来会继续专注于旅游业务,大力发展邮轮等新型旅游产品,且出境游将是下一步发展的重点.

"目前销售保持较快增速...今年销售收入将会维持两倍左右的增长."他透露,去年销售收入约12亿元人民币,2010年时在4亿元左右.

他指出,随着基数和规模的逐步扩大,以及行业竞争益发激烈,销售收入增速料将慢慢放缓,但整体前景依然乐观.

"短期内竞争激烈,分工会越来越专注,但在整个旅游市场增长较快的情况下,大家可以取得自己的份额,共同做大这个蛋糕,"他说.

虽然当下旅游业正沐浴政策春风,但行业竞争也愈发激烈,价格战和新业务争夺愈演愈烈,携程(CTRP.O)一家独大的线上旅游格局已悄然生变.以驴妈妈为代表的旅游票务预订、去哪儿等旅游搜索、穷游等旅游社区、驴评网等旅游类点评,及个人旅行应用等在线服务亦纷纷崛起.

去年下半年以来,途牛新增了度假酒店和景区门票两种产品类型,且目前增势很快.不过于敦德称,短期内不会考虑涉足火车票预订业务.

至于和第三方合作方面,途牛迄今尚未找到适合的方式和市场.

携程和艺龙LONG.O这两家中国旅游企业的领头羊近期盈利增速均已呈现趋缓态势.据市场研究公司--艾瑞咨询数据显示,2012年一季度,在线度假及其他市场中,途牛以7.1%的市场份额位于行业第三;而携程虽然份额降至38%,但仍稳居榜首;其次是拥有9.7%份额的淘宝旅行.

去年底,途牛旅游网获得红杉资本、高原资本、和乐天集团等知名机构5,000万美元的C轮注资.于敦德表示,目前暂无新一轮融资计划.

他并称,将考虑登陆资本市场,且选择在境外上市的可能性较大.但暂无具体时间表.

受中国概念股危机及全球经济疲弱等因素影响,去年中国公司赴美IPO(首次公开发行)数量及表现均不及2010年.上周,原定于在美国纳斯达克挂牌上市的神州租车突然宣布暂停IPO,因路演认购不理想.

截至2011年底,途牛旅游网的注册用户约为120万人,其旅游产品包括跟团旅游线路、自助游及公司旅游.目前公司旗下的途牛国际旅行社已在全国20个城市设有分公司,短期内暂无扩张计划.

艾瑞数据并显示,2011年中国在线旅游市场交易规模为1,730亿元人民币,较去年增长66.8%;预计2012年,该规模将进一步增至2,540亿元.(完)