〔路透基点〕奇瑞寻求60亿元人民币贷款为捷豹路虎合资企业融资-RLPC

路透香港5月3日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,中国最大的轿车出口商奇瑞汽车正与数家银行洽谈约60亿元人民币贷款案,以为其与印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎成立的合资企业融资.

这两家公司在3月22日公布的联合声明中表示,已敲定在华组建合资企业的协议,将生产和销售捷豹路虎与合资企业品牌的汽车.

两家公司表示,捷豹路虎和奇瑞将在合资企业中灵活运用研发、技术和制造知识.

消息人士称,两家公司耗资175亿元人民币(28亿美元)的合资企业将建在江苏省常熟市,此交易正待监管部门审批.当合资企业获得批准后,两家公司将着手进行贷款案.

路透稍早报导称,合资企业首先会生产路虎运动型多功能车(运动休旅车,SUV),第二阶段将生产捷豹车型.

联合声明中并未透露合资企业的财务细节.

截至12月当季,捷豹路虎在华销售占其营收的17.2%,比例高于这两大品牌诞生地英国.声明称,捷豹和路虎汽车的需求在中国持续大幅增长.两家公司相信,他们可联手在中国这个世界上最大的汽车市场中实现这些品牌的潜力.

奇瑞汽车1997年在安徽成立,生产轿车和SUV,及发动机(引擎)和变速器.据公司公告,奇瑞2011年的汽车销量为64.3万辆,在中国轿车制造商中排名第六.

**另一合资企业亦有贷款需求**

与此同时,奇瑞与一家外国公司成立的首个合资企业观致汽车正寻求30亿元人民币的10年期贷款,为其工厂建设项目融资.

同样位于常熟市的观致汽车为奇瑞与投资公司Israel Corp各持股五成的合资公司,该公司已委托中国进出口银行担任贷款案主办行.消息人士表示,几家主要国有银行正在进行内部信贷评估,以参与此案.

据消息人士称,此案的贷款利率至少为中国人民银行基准利率的100%.有三年的宽限期,等同于工厂的建设工期.

两大股东均将为此交易担保,而贷款将由工厂建设项目中的所有资产担保.

该交易预定于5月中旬结束.

观致汽车成立于2007年,前身为奇瑞量子汽车,2011年11月推出首款汽车品牌Qoros.据公司网站显示,该品牌将于2013年在中国和西欧销售.

路透去年11月报导称,Qoros拥有来自西方、由具有经验的汽车专家和管理人员组成的顶尖团队,包括前Mini首席设计师Gert Hildebrand.

消息人士表示,常熟工厂需总共投资70亿元人民币.公司网站显示,完工之后,该工厂最初的产能为每年15万辆汽车.

观致发言人称,工厂的主要建筑建设将于6月完工,随后将安置生产线.其补充道,整个工厂准备于今年底生产汽车.但观致无法就融资情况发表评论.

尚未立刻联系上奇瑞对此置评.

去年12月28日,奇瑞获得18亿元人民币贷款用作运营资本.徽商银行为委托主办行,贷款期限不超过两年.(完)