〔中国汇市〕中美会谈支撑人民币中间价高位,但看稳心态令成交明显脱离

* 人民币兑美元中间价未续创新高,但仍居高位

* 中美战略会谈,料是支撑中间价主因

* 市场认为人民币大幅升值条件尚欠,成交明显脱离

* 继续关注未来中间价走势

路透上海5月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四中间价在中美战略会谈因素支撑下仍居高位,不过市场认为目前人民币尚不具备大幅走升的基本条件,导致成交明显低于中间价水平,盘中波幅连续第三天超过0.5%.

交易员表示,通过持续设定较高的中间价,抑制境外对人民币的贬值预期或许是央行另一意图所在.另外,如果未来中间价连续持坚,不排除市场成交逐步向其靠拢的可能.

上海一银行交易员称,人民币中间价高企,主要"还是因为中美对话,(中国央行)表现出的一种态度,...交易汇率嘛,就一直在6.30附近."

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.2697元,较上日的6.2670元小跌27个点,结束此前连续三日创新高走势;北京时间11:07,人民币兑美元即期报6.3076元,接近6.3070元的上日收盘价.

美国财政部长盖特纳周四重申要求中国让人民币升值的呼吁,他指出人民币升值将给予北京当局在管理未来经济成长和通胀上更多的弹性.[ID:nSB1524572]

上述交易员并表示,无论是中国经济基本面,还是近来的贸易数据,都没有为人民币大幅升值提供条件,这也导致了近日实际成交持续大幅低于中间价.当然,如果央行未来持续拉抬中间价,那市场可能会认为其有引导升值意图,成交或跟随上移.

第四轮中美战略与经济对话于周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.

北京时间11:25,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3065/85元,上日尾盘报6.3050元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3425/55,上日尾盘为6.3395元.

亚洲汇市欧元兑美元周四在两周低点附近盘旋,先前在海外市场大跌,因欧洲传出更多经济利空消息,令周四欧洲央行会议备受关注.[FRX/CN][ID:nST0455366]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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