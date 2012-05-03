〔中国货币市场〕回购利率早盘总体稳定,央行逆回购注入流动性

路透上海5月3日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘初段隔夜资金趋紧,但在央行进行逆回购操作后,各主要品种利率走势较为稳定.

业内人士认为,例行准备金补缴及财政存款上缴令部分银行流动性紧张,央行启动逆回购救急.不过在资金面并未紧绷的情况下,不排除央行有通过逆回购操作,达到稳定甚至引导市场利率下行之意.

"5月初银行月末存款流失也很快,加上要上缴存款准备金和税款等等,个别行的流动性的确有吃紧,"上海一银行交易员称.

北京一银行交易员认为,目前一年期央票停发,降准降息等政策并不适宜轻易出台,因此央行很有可能希望利用逆回购来引导市场利率下行.

"现在市场缺钱吗?其实并不像春节前那么紧张,在这时候推出逆回购,而且利率低于市场目前的利率水平,央行更多的意图应该在于逐步引导短期利率下行,从而带动整个曲线下行,"他并称.

中国人民银行公告称,今日公开市场进行了650亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率3.53%.本周公开市场共净投放1,170亿元.但据业内人士透露,此次逆回购操作只针对部分中大型银行.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9649 2.8481 11.68 3,450.10

七天CN7DRP=CFXS 3.8592 3.8069 5.23 533.05

14天CN14DRP=CFXS 3.8348 3.9267 -9.19 54.97

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9677 2.8522 11.55 996.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.9059 3.8245 8.14 120.98

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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