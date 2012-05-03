更正:《热点透视》澳洲利率政策左右受牵制

(更正:因译文有误,最后一段应更正为"澳洲债务不及经济总量的四分之一",非"尽管前者债务负担不及后者四分之一")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 石冠兰

路透香港5月2日电---澳洲的处境可谓左右为难.中国是其铁矿石等资源的最大进口国,面对中国经济的放缓,澳洲央行已决定通过降息来促增长.然而那会引发新的风险.全球投资者一直押注澳洲,其中高利率提供了额外吸引力.而利率降低会把他们吓跑.

直到最近,降息0.5个百分点才真正成为一个选项.澳洲出现了冰火两重天,一边是疲弱的国内经济,另一边则是蓬勃发展、价格攀升的资源行业.降息会有助于前者,却会给后者带来压力,加剧通胀情况.现在,随着中国经济放缓,商品价格降低,且澳洲经济去年第四季成长率仅为0.4%,通胀已缓解至2%以下,澳洲央行的手脚放开了.

但情况仍然复杂.全球投资者青睐澳洲,使得澳洲较其他环太平洋经济体更易受国际资本流动潮汐的影响.来自海外的资本此前帮助澳洲为其经常账赤字融资.据国际货币基金组织(IMF)数据显示,该国经常帐赤字规模为2012年国内生产总值(GDP)的4.6%.

澳洲也习惯了享受廉价海外信贷.短期海外贷款大约占所有银行信贷的五分之一,相当于GDP的十分之一.这还是在一些欧洲银行撤出的情况下.国际清算银行数据显示,去年下半年欧洲银行业从澳洲大约撤出540亿美元.

风险在于降息会引发资金流出更多.即便去年欧洲资金流出,但其他国际投资者仍受澳洲向中国供应铁矿石等关键资源所吸引.他们还受澳洲公债比美国多支付两个百分点回报吸引,尽管澳洲债务不及经济总量的四分之一.但两者利差在收窄.随着利率降低,中国或欧洲有任何形势恶化的转变都将使得外国投资者认为澳洲不再是渡过难关的最佳地点.(完)