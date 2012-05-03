(重发)****主要国家经济指标预测--5月4日****

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
(重发以调整格式)
路透5月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月4日-5月7日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
5月4日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3
0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4
综合PMI -- 46.8
0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9
综合PMI 47.4 47.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%
(较上年同期) -1.1% -2.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.0 增加12.0
制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加3.7
民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加12.1
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均工时 34.5 34.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0
(经季节调整) 61.0 63.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- 124.1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月3日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) -0.9% -0.3%
0828 英国CIPS服务业PMI 4月 53.3 54.2
0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +3.3% +3.4%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 40,559 --
1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%
1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% -0.5%
单位劳工成本 +2.0% +2.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 36.5 38
初请失业金人数四周均值(万人) 38.4 --
续请失业金人数(万人) 4月21日当周 327.6 331.1
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 53.5 55.5
企业活动指数 54.6 56.9 (完)
--整理 艾茂林/王洋;审校 张涛
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。