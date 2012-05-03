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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 07:32 BJT

(重发)****主要国家经济指标预测--5月4日****

(重发以调整格式)

路透5月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月4日-5月7日

0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%

5月4日(五)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.8%

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 44.0 44.3

0748 法国Markit服务业PMI 4月 46.4 46.4

综合PMI -- 46.8

0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.6 52.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.9 47.9

综合PMI 47.4 47.4

0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 持平 -0.1%

(较上年同期) -1.1% -2.1%

1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加17.0 增加12.0

制造业就业岗位(万个) 增加2.2 增加3.7

民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加12.1

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均工时 34.5 34.5

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 65.0

(经季节调整) 61.0 63.5

1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 -- 124.1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月3日(四)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -0.2% +0.5%

(较上年同期) -0.9% -0.3%

0828 英国CIPS服务业PMI 4月 53.3 54.2

0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.5% +0.6%

(较上年同期) +3.3% +3.4%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 40,559 --

1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%

1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% -0.5%

单位劳工成本 +2.0% +2.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 36.5 38

初请失业金人数四周均值(万人) 38.4 --

续请失业金人数(万人) 4月21日当周 327.6 331.1

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 53.5 55.5

企业活动指数 54.6 56.9 (完)

--整理 艾茂林/王洋;审校 张涛

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