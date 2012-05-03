《国际主要央行公开市场操作一览》--5月3日

路透上海5月3日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/26 买入公债 18.33 02/15/2036 - 02/15/2042

4/27 卖出公债 -86.30 07/15/2014 - 04/15/2015

4/30 买入公债 18.33 02/15/2036 - 02/15/2042

5/1 买入公债 47.33 05/15/2020 - 02/15/2022

5/2 卖出通胀保值债券 -13.40 01/15/2014 - 04/15/2015

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)有五位官员周二发表了讲话,综合他们的言论可以看出,通胀风险正阻止美联储采取更多经济支持举措.这增强了该央行乐于暂时按兵不动的观点.

--这五位决策者就联储打算如何应对经济复苏面临的潜在威胁发表了看法,这些威胁包括油价震荡、欧债困境以及美国增税减支的"财政悬崖"迫近.目前通胀率非常接近美联储2%的目标水平,即使失业率还保持在8.2%的高位,官员们似乎不愿让央行购买更多公债,以免加重通胀.[ID:nSB1521570]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/30 七天期反向交易 344.20 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,140.00 0.26%

5/2 七天期反向交易 5.32亿美元 0.64%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--英国央行总裁金恩周三表示,国内经济从金融危机中复苏的速度比希望的要慢,英国央行对于金融危机本该发出更加强烈的警告.这是1939年以来英国央行总裁首次在和平时期发表电台广播讲话,他在讲话中还为英国这种超低利率和政府严厉撙节措施的政策组合进行了辩护.[ID:nSB1524004]

--瑞士央行总裁乔丹上周五表示,若削弱瑞郎的行动失败并导致通缩风险,央行可进一步采取措施来扶助经济,且央行将买入所需金额的欧元来守住当前瑞郎兑欧元的汇价上限.[ID:nSB1516662]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周二 35,590

上周三 37,070

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当期变化 -1,480

注:因本周三日本逢宪法记念日假期,故取周二数据.

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--在政府不断施压的情况下,日本央行上周五进一步放宽货币政策,将资产购买规模提升10万亿(兆)日圆,超出市场预期.该央行还表示将买入较长期公债,显示出拉动经济摆脱通缩的决心.但其表示,消费者物价增幅达到1%目标位所需的时间不会"太长",这或向外界认为央行进一步积极放宽政策的预期浇了冷水.央行还称,日本经济向复苏靠近的迹象愈发明显.[ID:nSB1516014]

--日本央行总裁白川方明在政策决议宣布后的记者会上表示,稍早的宽松政策决议旨在支持经济中浮现的正面动能.宽松措施需要一段时间才能在经济上体现效果,若无视政策时滞效应而一味放宽政策,可能引发经济不稳的风险.[ID:nSB1516558]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行4,164亿台币存单,相较存单到期金额4,116.2亿,存单发行余额增加47.8亿.[ID:nST0454770]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,411.5亿台币存单,相较存单到期金额3,602亿,存单发行余额减少190.5亿.[ID:nST0453964](完)

--整理 周晓峰; 审校 曹巍浩

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]