日韩经济指标预测--5月4日-5月11日****

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透5月4日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月30日当周------------------------------------
5月4日(五)
暂无重要数据
---------------------------------5月7日当周------------------------------------
5月7日(一)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +2.8%
(较前月) -- +0.6%
5月8日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,887.0
5月9日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.5%
0500 日本领先指标 3月 -- +2.1
同时指标 -- +1.0
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +0.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超11,700
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超631
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 -- 盈余11,778
5月10日(四)
0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 51.8
5月11日(五)
暂无重要数据
(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。