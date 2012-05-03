澳新经济指标预测--5月4日-5月11日****

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透5月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------4月30日当周----------------------------------
5月4日(五)
0130 澳洲央行季度政策声明
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月7日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%
报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3
企业状况指数 -- 正4
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%
(较前季) 第一季 -- +0.4%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%
5月8日(二)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差4.80
商品/服务进口(较前月) -- -4%
商品/服务出口(较前月) -- -2%
0930 澳洲联邦政府预算
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.0%
5月9日-14日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 4月 -- +1.9%
(较上年同期) -- +4.2%
5月10日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 -- 增加4.4
全职就业人数(万人) -- 增加1.58
就业参与率 -- 65.4%
失业率 -- 5.2%
2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%
5月11日(五)
0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%
(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。