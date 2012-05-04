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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 09:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标
  山西运城制版集团4.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
  衣念上海时装公司5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信证券和中国银行主承
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  二、新债上市:

  英利中国12亿元三年期中票1282132,票面利率5.78%
  英利中国3亿元五年期中票1282133,票面利率6.01%  
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  三、缴款:  

  黔东南州开发投资公司12亿元七年期固息债1280136,票面利率8.80%
  许昌投资公司6亿元七年期固息债1280138,票面利率7.78%
  常熟滨江城投12亿元七年期固息债1280140,票面利率6.85%
  南京江宁科学园发展公司12亿元七年期固息债1280141,票面利率7.29%
  苏豪控股集团10亿元一年期短融
  农六师国资公司5亿元一年期短融
  上海梅山钢铁5亿元一年期短融
  北新建材(000786.SZ)6亿元一年期短融
  美克投资集团3.5亿元一年期短融
  中金黄金(600489.SS)6亿元一年期短融
  西部材料(002149.SZ)3亿元一年期短融
  赤天化集团8亿元五年期中票
  上海梅山钢铁5亿元三年期中票
  神华集团100亿元五年期中票
  佛山顺德供水3亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  中国人民银行520亿元一年期央行票据1101028到期兑付,参考收益率3.3058%
  广新控股集团5亿元一年期短融1181213到期兑付,票面利率4.87%
  国家开发银行400亿元20年期固息金融债090219付息,票面利率4.80%
  国开行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100230付息,基本利差0.08%
  杭州高新技术开发区资产公司9.5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180104付息,票面利率6.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行行长周小川周四表示,中美双方在第四轮战略与经济对话框架下的经济对话
中谈及汇率问题,中美均认为应由市场供求决定汇率.同时,利率市场化已进行多年,今后还会
继续渐进向前,改革还是要多方面配套、渐进式进行.[ID:nSB1526388]
  --目前处于单笔审批的中国境内企业在港发行人民币债券(点心债),未来发行有望常规化.
中国证券报周五报导,国家发改委正会同有关部门制定境内企业发行点心债的相关办法,将对
发行主体、发行条件、监管部门以及募集资金调回等方面做出具体规定.[ID:nSB1526666]

  --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据                     (3月贸易顺差53.5亿美元)

    国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI)              (3月-0.3%)
                      4月居民消费价格指数(CPI)            (3月3.6%)
                      1-4月固定资产投资                   (1-3月20.9%) 
                      4月社会消费品零售总额               (3月15.2%) 
                      4月工业增加值                       (3月11.9%) 
                      4月房地产投资和销售情况月度报告
    
              5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              5/27公布1-4月规模以上工业企业利润           (1-3月-1.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 周晓峰/曹巍浩

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