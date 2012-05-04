《中国债券市场每日交易备忘》--5月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标 山西运城制版集团4.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 衣念上海时装公司5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信证券和中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 英利中国12亿元三年期中票1282132,票面利率5.78% 英利中国3亿元五年期中票1282133,票面利率6.01% ============================================================================== 三、缴款: 黔东南州开发投资公司12亿元七年期固息债1280136,票面利率8.80% 许昌投资公司6亿元七年期固息债1280138,票面利率7.78% 常熟滨江城投12亿元七年期固息债1280140,票面利率6.85% 南京江宁科学园发展公司12亿元七年期固息债1280141,票面利率7.29% 苏豪控股集团10亿元一年期短融 农六师国资公司5亿元一年期短融 上海梅山钢铁5亿元一年期短融 北新建材( 000786.SZ )6亿元一年期短融 美克投资集团3.5亿元一年期短融 中金黄金( 600489.SS )6亿元一年期短融 西部材料( 002149.SZ )3亿元一年期短融 赤天化集团8亿元五年期中票 上海梅山钢铁5亿元三年期中票 神华集团100亿元五年期中票 佛山顺德供水3亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行520亿元一年期央行票据1101028到期兑付,参考收益率3.3058% 广新控股集团5亿元一年期短融1181213到期兑付,票面利率4.87% 国家开发银行400亿元20年期固息金融债090219付息,票面利率4.80% 国开行150亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100230付息,基本利差0.08% 杭州高新技术开发区资产公司9.5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180104付息,票面利率6.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行行长周小川周四表示,中美双方在第四轮战略与经济对话框架下的经济对话 中谈及汇率问题,中美均认为应由市场供求决定汇率.同时,利率市场化已进行多年,今后还会 继续渐进向前,改革还是要多方面配套、渐进式进行.[ID:nSB1526388] --目前处于单笔审批的中国境内企业在港发行人民币债券(点心债),未来发行有望常规化. 中国证券报周五报导,国家发改委正会同有关部门制定境内企业发行点心债的相关办法,将对 发行主体、发行条件、监管部门以及募集资金调回等方面做出具体规定.[ID:nSB1526666] --中国海关5/10公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 周晓峰/曹巍浩