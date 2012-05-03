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债券 | 2012年 5月 3日 星期四 14:24 BJT

〔欧元债市〕德债微跌,在西班牙标债和欧央行会议前投资者态度谨慎

路透伦敦5月3日电---德国政府公债周四盘初微跌,但在西班牙标债以及欧央行政策会议前,投资者避免大量持仓.

欧央行料维持利率在1%不变,并对欧元区成长前景发表更为谨慎看法.

在欧央行会议前,西班牙将标售公债考验市场兴趣,这将是标普上周意外对西班牙降评后,该国首次标债.

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