《外汇动态》欧洲开盘:欧元走软,关注ECB利率决定

《汇市简讯》日股日经指数表现或成美元/日圆走势关键影响

0844GMT * 美元/日圆亚洲时段区间为113.18-50日圆，周四区间为114.31-113.06，周三高见114.95 * 欧洲开盘表现疲软，低见113.16 * 日股日经指数下跌为影响因素之一，日经指数收低0.58%，过去四天约跌1.7% * 日经指数逼近在云区顶部、55/21日均线的重要支撑 http://reut.rs/2kwuSv4 * 若日经收盘跌至云区，将面临跌向17,863的严重偏空威胁 * 美元/日圆交易员或许会顺应日经支撑位而逢低买进 (完) (编译 蔡美珍；审校)