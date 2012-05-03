《外汇动态》欧洲开盘:欧元走软,关注ECB利率决定

0639GMT---欧元兑美元EUR=日内下跌0.1%至1.3144美元,在周三所及低位1.3121美元附近徘徊,当时疲弱的欧元区数据令市场感到不安.
欧洲央行(ECB)将于今日稍晚宣布利率决定并召开新闻发布会,预计将呈温和基调.
美元指数 .DXY上涨0.1%至79.205.新西兰元兑美元NZD=D4下跌0.6%至0.8060美元,因该国失业率上升造成冲击.[ID:nST0455346](完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
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