〔中国票据市场〕转贴利率小幅续降,信贷规模宽松致票据供不应求

路透上海5月3日电---中国票据市场转贴利率周四小幅走低,不过成交尚未恢复正常水平,仍略显清淡.因月初各机构信贷规模较为宽松,导致票据供不应求.

华北一银行交易员称,今日六个月左右银行承兑汇票利率在年息5.16%-5.2%左右,且整体属供不应求.

"我现在是不想卖,因为觉得应该还会往下降.如果想卖,随时都可以出去."该交易员表示.

对于今日央行公开市场进行逆回购,上海一银行交易员认为,近来市场资金面并不算紧张,央行此举可能还是以缓解个别机构流动性困难为目的.只要信贷规模管理方面不出新的控制政策,短期内票据转贴利率仍有下行空间.

央行今日公开市场进行了650亿元人民币逆回购操作,期限七天期,中标利率3.53%.[ID:nSB1524672]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.4674/5.1800 5.6520/5.4030 6.6540/6.1494

上日 5.5043/5.1925 5.6935/5.4180 6.6540/6.1494

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变动 -3.69bp/-1.25bp -4.15bp/-1.50bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.8887%,较上日的4.9174%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0954/3.0434 3.1400/3.0923

上日 3.1064/3.0534 3.1450/3.0963

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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