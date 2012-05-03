〔中国债市〕人民币利率互换续涨,逆回购意外现身推迟降准预期

路透北京5月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周四续涨.资金面尚可的情况下,逆回购操作意外"现身",推迟了机构调降存款准备金率的预期时点,进而推动IRS曲线上移.

"今天IRS上不少,好几家外资行都在pay(付固定收浮动),"上海一外资银行交易员称,"跟早上央行的逆回购有关,之前有RRR cut(法定存款准备金率调降)的预期,现在预期降低了.另外,那个利率比fixing(回购定盘利率)低不少呢!"

华东地区一银行交易员亦表示,逆回购操作一出,至少在半个月内,下调存准率的概率都不大了.

资金面情况尚可,中国人民银行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.

央行公告称,今日进行的650亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.53%,低于同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS逾30个基点(bp).[ID:nSB1524672]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4040/3.5360 3.2308/3.3250 3.2800/3.3767 3.3883/3.4850 3.3975/3.7050

周三 3.3983/3.5000 3.2221/3.3157 3.2729/3.3629 3.3843/3.4800 3.3940/3.6640

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变动 +0.0057/+0.0360 +0.0087/+0.0093 +0.0071/+0.0138 +0.0040/+0.0050 +0.0035/+0.0410

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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