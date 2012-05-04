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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 10:42 BJT

〔新债招标〕中国九个月期贴现国债加权收益率2.8146%--业内人士

路透上海5月4日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早跨市场招标发行的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债,加权中标收益率为2.8146%

业内人士并称,边际(最优)中标收益率为2.8413%.

该期债为财政部今年第二期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债5月7日开始发行并计息,5月9日发行结束,5月11日起在各交易场所上市交易.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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