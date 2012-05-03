《外汇动态》美元/日圆走势迟滞,期待欧洲央行总裁言论带来一些指引

0825GMT--在日本仍沉浸于黄金周假期之际,美元兑日圆JPY=看起来走势迟滞.
据称买单仍关在80.05-10附近,80.09是日线图一目均衡云区当前的底部.上档方面,据传大量卖单挂于80.40-50.
进行美元兑日圆操作的交易商可能不得不寄望,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的言论可以令市场人士有兴趣对欧元兑日圆EURJPY=R进行操作,以此激起美元兑日圆的一些动作.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=