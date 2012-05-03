〔中国债市〕逆回购刺激有限现券收益率盘整,市场期待更多消息面指引

路透上海5月3日电---中国银行间债市周四收益率延续盘整.稍早央行适时出手逆回购稳定住资金面,债市也并未从中嗅得政策信号,转而淡静面对.由于缺乏消息面指引方向,买卖盘双方各自坚守心理价位不肯让步,成交并不活跃.

业内人士指出,虽然央行启动逆回购操作,彰显了其货币放松的意愿,但相对市场预期中的"出台降准和降息政策",逆回购的放松力度似乎较弱,甚至令投资者产生央行意在推迟调存准的猜想,亦显示央行维持资金面稳定的态度.

"其实(买卖盘)报价相差很小,但就是到了心理价位的底线了,都不肯让步...如果没有消息面的刺激因素,近期债市还是窄幅震荡为主."北京一银行交易员称.

他并称,虽然央行今日进行的逆回购释放了一定引导利率下行的信号,但是由于资金量有限,且操作期限短,短端并未受到明显影响.

资金面情况尚可,中国人民银行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.[ID:nSB1524672]

央行公告称,今日进行的650亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.53%,低于同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS逾30个基点(bp).

剩余期限约为0.619年的央票1101096券最新双边报价tCN1101096=CFXM为3.1899%/3.1600%,上一交易日收报3.1801%/3.1499%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9643 3.8473

上日 2.8481 3.8069

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2464/3.1860

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8470/2.7950

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4957/3.4247(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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