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债券 | 2012年 5月 3日 星期四 17:08 BJT

〔伦敦美债〕公债持稳,非农就业报告公布前涨势暂歇

路透伦敦5月3日电---美国公债周四在欧洲市场持稳,市场在昨日上涨后暂歇.美国令人失望的民间部门就业数据与欧洲疲弱的制造业数据,昨日激励美债走升.

在美国周五发布非农就业报告前,交投活动料将迟滞,投资者不愿推动收益率(殖利率)脱离近期的狭窄区间.4月美国非农就业岗位料增17万人,3月为增12万.

美债周三上涨,此前民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,美国4月民间部门就业岗位增加11.9万个,远低于分析师预期的增加17.7万.[ID:nSB1523938]

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