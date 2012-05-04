(重温稿)〔台湾货币市场〕央行委托代收利率出现3月末来最低调幅,短率平稳以对

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 央行委托代收利率调升0.1基点,力道再减弱
* 明日标售一年期存单利率看持平至微升
* 短票持稳
记者 林妙容
路透台北5月3日电---台湾银行间短期利率周四持稳区间.央行今日委托代收隔夜资金利率仅微幅调升0.1个基点至0.5%,力道明显减弱,一个多月来的调涨似乎到达阶段性的满足点,令市场对短率的波动预期随之和缓,市场交易利率亦平稳以对.
资金调度人士指出,今日旬底市况安静,多数银行此前已先行调整积数,没有大幅调动,央行冲销力道也看似平稳.市场最热的话题是央行的代收利率收敛快速,随着电价分三阶段缓涨底定,央行拉抬短率也同样"缓涨",通膨压力似乎已有效纾解.
"现在短率不用跟着油电暴冲...大家都喘一口气,它(央行)也可以喘一口气."一大型外资银行调度人士称.
随着短率升势减速,市场对明日标售的364天期的央行存单看法也有微调,预料标售利率以持平至微升看待,已扬弃大幅走高的想法.明日标售的一年期存单金额为1,000亿台币,将于下周一(7日)交割.
上月标售的一年期存单得标利率止跌反弹,一举走高1.4基点至0.892%.[ID:nST0449712]
央行自3月26日启动最新一波拉抬短率动作后,至今日已调升代收隔夜资金利率10.8个基点,其间单日最大调幅为2.9基点;除少数几日未调整外,今日调幅最小,为0.1基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.511%,上日在0.509%;区间在0.386-0.705%,上日在0.385-0.7%.
一周(2-7天)拆款区间在0.5-0.72%;上日区间在0.45-0.735%.
**短票利率持稳**
短票方面,交易商指出,今日旬底部分银行谨慎调度,买票意愿不高,但也有其他银行闲钱需要消化,在发票量不大的前提下,资金缺口很快弥平,利率则跟随上日走势不变.
虽然近期央行拉抬短率似乎告一段落,但票券商仍谨慎看待,认为即将来到的台风季节可能为物价带来变数,届时短率是否再度波动,可持续观察.
"现在看起来一切回归平淡...但也不能一觉到年底...台风季节要看一下."一大型票券商主管称.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,和上日相同.
央行今日共发行1,067.5亿台币存单,相较存单到期金额693.50亿,存单发行余额增加374亿.[TW/MMTCN]
明日为新提存期开始,央行到期存单为226.5亿台币.
下周存单到期总额为1兆722.5亿台币,分别为周一5,136.5亿、周二231亿、周三2,228亿、周四704亿、周五2,423亿.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为106亿台币;累计超额准备为1,729亿台币,加计前期1%的超额准备为2,637亿台币.
**RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持平,由于明日公债交割在即,见部份投信和寿险业走钱,各家资金略有分配不均,但整体市况尚称平稳.
资金调度人士表示,明日市场资金可能较为紧张,调钱需花点时间,但在月初资金回流的宽松效应显现下,交易商亦提前准备分散资金落点,打平资金缺口料不难,利率成交水准应不至于变动.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
明日将有350亿台币的30年期101/4R公债交割.本周一标售时得标利率1.835%;至于各行业得标比重方面,银行得标比重38.72%、证券业29.71%、寿险业31.57%.[ID:nST0453678](完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯/乔艳红
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