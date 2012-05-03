欧洲已公布经济指标--2012/5/3

欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚公布的英国零售销售数据
路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-p -0.3-@-f 持平-@-p
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-f +0.3-f --
意大利 第四季 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 3月 +0.3 +0.6 +3.5
德国 4月 +0.1-p +0.3-f +2.0-p
法国(HICP) 3月 +0.9-p +0.5-f +2.6-p
意大利(HICP) 4月 +0.9-p +2.5-f +3.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 3月 +0.6 +0.6-r +3.6
德国 3月 +0.6 +0.4 +3.3
法国 3月 +0.5 +0.7-r +2.1
意大利 3月 +0.3 +0.4-r +2.7
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 4月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 3月 9.8-@ 9.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 吴云凌; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月16日 27,120,608.9 2月15日 0.0 0.00% iShares 334,713,128.2 2月16日 334,713,128.2 2月15日 0.0 0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。