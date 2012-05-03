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债券 | 2012年 5月 3日 星期四 18:58 BJT

〔路透调查〕英国央行将维持量化宽松规模在3,250亿英镑不变

路透伦敦5月3日电---一项周四公布的路透调查显示:

* 英国央行将把资产购买计划的规模维持在目前的3,250亿英镑(与4月18日路透调查一致)

* 至少到2014年英国央行都将把利率维持在0.5%的水平上(与4月18日路透调查一致).(完)

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