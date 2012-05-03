〔国际油市〕亚洲燃料油下跌,库存仍处于高位

《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透新加坡5月3日电---亚洲燃料油市场周四下跌,因供应充沛,而且中国光汇石油和BP对固定价格互换合约的买盘,进一步缩窄了跨月价差和粘度差.
市场上交易的14万吨6月180-cst燃料油合约中,中国光汇石油购买了7.5万吨,BP购买了4万吨.
这两家交易商还分别买入了13.5万吨和4.5万吨5月380-cst燃料油互换合约,总计18万吨,而当日共有19万吨的合约成交.
180-cst燃料油5/6月跨月价差下跌逾1美元,为逆价差每吨2.63美元,而5月和6月粘度差也下跌约1美元,收在10美元以下,分别为8.75和9.88美元.
新加坡陆上燃料油库存连续第二周持坚于1,900万桶关口上方,较上周仅减少2,000桶至1,923万桶.
西方往亚洲运送了超过80万桶的燃料油,上周也运送了50万桶.
市场料获得部分支撑,即便印度减少了对新加坡的燃料油出口.出口量仅为1.3万吨左右,而且可能维持在较低水平,因炼厂提供的4月装船量有限,而且部分油品被运往中东市场.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $718.10 -$13.25 -1.81 $731.35
现货380CST燃料油 FO380-SIN $710.10 -$12.00 -1.66 $722.10
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $716.00 -$10.00 -1.38 $726.00
380CST船用燃料油升水 $5.90 $2.00 51.28 $3.90
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.50 -$0.50 -25.00 $2.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.60 -$0.05 -1.89 $2.65 (完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业