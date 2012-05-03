〔国际油市〕亚洲燃料油下跌,库存仍处于高位

路透新加坡5月3日电---亚洲燃料油市场周四下跌,因供应充沛,而且中国光汇石油和BP对固定价格互换合约的买盘,进一步缩窄了跨月价差和粘度差.

市场上交易的14万吨6月180-cst燃料油合约中,中国光汇石油购买了7.5万吨,BP购买了4万吨.

这两家交易商还分别买入了13.5万吨和4.5万吨5月380-cst燃料油互换合约,总计18万吨,而当日共有19万吨的合约成交.

180-cst燃料油5/6月跨月价差下跌逾1美元,为逆价差每吨2.63美元,而5月和6月粘度差也下跌约1美元,收在10美元以下,分别为8.75和9.88美元.

新加坡陆上燃料油库存连续第二周持坚于1,900万桶关口上方,较上周仅减少2,000桶至1,923万桶.

西方往亚洲运送了超过80万桶的燃料油,上周也运送了50万桶.

市场料获得部分支撑,即便印度减少了对新加坡的燃料油出口.出口量仅为1.3万吨左右,而且可能维持在较低水平,因炼厂提供的4月装船量有限,而且部分油品被运往中东市场.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $718.10 -$13.25 -1.81 $731.35

现货380CST燃料油 FO380-SIN $710.10 -$12.00 -1.66 $722.10

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $716.00 -$10.00 -1.38 $726.00

380CST船用燃料油升水 $5.90 $2.00 51.28 $3.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.50 -$0.50 -25.00 $2.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.60 -$0.05 -1.89 $2.65 (完)