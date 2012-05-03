〔国际油市〕中质馏分油衍生品市场流动性增强,因套利空间改善

《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透新加坡5月3日电---衍生品市场流动性周四提升,因将航煤和柴油从亚洲运往欧洲的套利状况改善.
路透数据显示,至少110万桶中质馏分油周四换手,包括柴油和航煤,创下2月29日以来最高.
渣打银行购入65万桶,其中主要是柴油.
贸易商表示,套利空间的改善已促发了一系列店头市场中的衍生品交易.
贸易商通常会通过衍生品来对冲实货交易的风险.
实货市场上,越南的Saigon Petro买入1.5万吨含硫为0.25%的柴油,船期为6月14-18日,成本加运费价为每桶较新加坡报价升水约1.50美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.67 -1.47 -1.10 133.14
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.44 -1.58 -1.16 136.02
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.59 -0.96 -0.72 133.55
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.44 -1.58 -1.17 135.02
5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.48 -1.54 -1.16 133.02
6月柴油互换 GOSGSWMc2 131.69 -1.51 -1.13 133.20(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业