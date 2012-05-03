〔国际油市〕中质馏分油衍生品市场流动性增强,因套利空间改善

路透新加坡5月3日电---衍生品市场流动性周四提升,因将航煤和柴油从亚洲运往欧洲的套利状况改善.

路透数据显示,至少110万桶中质馏分油周四换手,包括柴油和航煤,创下2月29日以来最高.

渣打银行购入65万桶,其中主要是柴油.

贸易商表示,套利空间的改善已促发了一系列店头市场中的衍生品交易.

贸易商通常会通过衍生品来对冲实货交易的风险.

实货市场上,越南的Saigon Petro买入1.5万吨含硫为0.25%的柴油,船期为6月14-18日,成本加运费价为每桶较新加坡报价升水约1.50美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.67 -1.47 -1.10 133.14

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.44 -1.58 -1.16 136.02

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.59 -0.96 -0.72 133.55

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.44 -1.58 -1.17 135.02

5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.48 -1.54 -1.16 133.02

6月柴油互换 GOSGSWMc2 131.69 -1.51 -1.13 133.20(完)