〔表格〕美国4月26日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚公布的英国零售销售数据
路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。
路透华盛顿5月3日电---美国农业部(USDA)公布4月26日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 256.8 454.8 377.1 457.2 27,283.1 34,958.5
大麦 0.1 0.0 0.1 0.0 85.1 100.8
玉米 1,331.8 2,140.3 1,402.0 2,140.3 37,303.0 41,006.8
高粱 7.3 0.0 7.4 0.0 665.0 2,913.6
大豆 598.0 1,134.0 623.5 1,247.0 34,017.5 41,086.3
豆粕 59.0 92.7 113.4 92.7 6,346.4 6,779.9
豆油 14.9 0.0 15.3 0.0 372.8 1,172.5
皮马棉 11.0 0.0 11.0 0.0 590.0 521.5
陆地棉 -25.3 79.1 69.9 80.0 11,010.6 14,712.0
稻米 96.4 0.0 98.7 0.0 2,730.5 3,296.5 (完)
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--编译 李春喜;审校 王洋
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