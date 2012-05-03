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市场报道 | 2012年 5月 3日 星期四 21:09 BJT

〔表格〕美国4月26日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿5月3日电---美国农业部(USDA)公布4月26日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 256.8 454.8 377.1 457.2 27,283.1 34,958.5

大麦 0.1 0.0 0.1 0.0 85.1 100.8

玉米 1,331.8 2,140.3 1,402.0 2,140.3 37,303.0 41,006.8

高粱 7.3 0.0 7.4 0.0 665.0 2,913.6

大豆 598.0 1,134.0 623.5 1,247.0 34,017.5 41,086.3

豆粕 59.0 92.7 113.4 92.7 6,346.4 6,779.9

豆油 14.9 0.0 15.3 0.0 372.8 1,172.5

皮马棉 11.0 0.0 11.0 0.0 590.0 521.5

陆地棉 -25.3 79.1 69.9 80.0 11,010.6 14,712.0

稻米 96.4 0.0 98.7 0.0 2,730.5 3,296.5 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 李春喜;审校 王洋

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