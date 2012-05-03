〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差从四个月低点反弹,触及两日高位

《路透晚报》--2月17日日间新闻摘要（中港台）
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透新加坡5月3日电---亚洲石脑油裂解价差周四从四个月低点反弹,触及两日高位,此前交易商称市场昨日对欧洲供应增加和需求趋疲的情况反应过度.
"由于欧洲需求减少,其可能得向亚洲输送更多船货,但目前亚洲的现货供应仍然紧俏,"一位北亚交易商称.
印度公司迄今已经出售了约39万吨5月装船的石脑油.
汽油裂解价差从两个月低点反弹,达到每桶8.65美元的两日高点,但仍低于3月每桶近10美元的平均水平.
官方数据显示,5月2日止当周新加坡岸上轻质馏分油库存小幅增加0.12%,至1,039.6万桶的两周高位.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 993.00 -3.50 -0.35 996.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 107.96 -0.39 -0.36 108.35
97号现货汽油GL97-SIN 133.75 0.20 0.15 133.55
95号现货汽油GL95-SIN 130.80 -0.90 -0.68 131.70
92号现货汽油GL92-SIN 126.80 -1.40 -1.09 128.20 (完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业