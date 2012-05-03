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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 21:22 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差从四个月低点反弹,触及两日高位

路透新加坡5月3日电---亚洲石脑油裂解价差周四从四个月低点反弹,触及两日高位,此前交易商称市场昨日对欧洲供应增加和需求趋疲的情况反应过度.

"由于欧洲需求减少,其可能得向亚洲输送更多船货,但目前亚洲的现货供应仍然紧俏,"一位北亚交易商称.

印度公司迄今已经出售了约39万吨5月装船的石脑油.

汽油裂解价差从两个月低点反弹,达到每桶8.65美元的两日高点,但仍低于3月每桶近10美元的平均水平.

官方数据显示,5月2日止当周新加坡岸上轻质馏分油库存小幅增加0.12%,至1,039.6万桶的两周高位.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 993.00 -3.50 -0.35 996.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 107.96 -0.39 -0.36 108.35

97号现货汽油GL97-SIN 133.75 0.20 0.15 133.55

95号现货汽油GL95-SIN 130.80 -0.90 -0.68 131.70

92号现货汽油GL92-SIN 126.80 -1.40 -1.09 128.20 (完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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