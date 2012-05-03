〔美国热股〕通用汽车第一季获利高于预期,股价盘初微跌

欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚公布的英国零售销售数据
路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。
路透5月3日电---美国最大的汽车制造商--通用汽车(GM.N)公布第一季获利高于预期,因北美需求强劲且欧洲业务的亏损小于预期.[ID:nSB1525560]
在周四盘初交易中,该公司股价微跌0.08%,至22.88美元.(完)
--编译 于春红;审校 吴云凌
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。
路透2月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月16日 27,120,608.9 2月15日 0.0 0.00% iShares 334,713,128.2 2月16日 334,713,128.2 2月15日 0.0 0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。