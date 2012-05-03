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市场报道 | 2012年 5月 3日 星期四 21:53 BJT

〔美国股市〕平开,主要零售类股下跌对大盘施压

路透纽约5月3日电---美国股市周四平开,稍早数据显示美国初请失业金人数意外下降,不过零售销售数据的低迷对指标股市构成压力.

包括GAP(GPS.N)在内的主要零售店股价盘初下跌.GAP (GPS.N)跌2%至28.54美元,Target(TGT.N)跌2%至56.78美元.

道琼工业指数.DJI下跌2.57点,或0.02%至13,266.00点.标准普尔500指数.SPX下跌0.09点,或0.01%至1,402.22点.Nasdaq综合股价指数.IXIC走低0.37点,或0.01%至3,059.48点.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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