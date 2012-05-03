欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚公布的英国零售销售数据

路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。