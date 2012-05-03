版本:
中国
债券 | 2012年 5月 4日 星期五 01:46 BJT

〔英国债市〕英债几收平,此前曾因ECB总裁讲话及美国服务业数据而波动

路透伦敦5月3日电---英国公债周四几收平,盘中交投震荡,英债一度因欧洲央行总裁德拉吉讲话而下跌,后因美国服务数据业数据疲弱而反弹.

英债起初因英国服务业采购经理人指数(PMI)疲弱和顺利标售12亿英镑2034年到期的通膨保值债券(TIPS)而获得支撑,但未能扩大涨势,当日最终收高7个跳动点,至116.44.

英债期货追踪德债FGBLM2一度跌至当日低位116.09,因德拉吉表示,今年欧元区通胀率可能将依旧高于2%目标位,但在美国供应管理协会(ISM)公布非制造业指数逊于预期后,英债期货反弹,当日最终大致持平.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,至2.04%,其较可比德债收益率差略微收窄至42.5个基点.

周五市场关注焦点是美国将于1230GMT公布的非农就业数据,在此之前,英国国家经济社会研究院(NIESR)将发布最新经济增长预估,Halifax公布4月房价指数,另外欧元区发布服务业PMI数据.(完)

--编译 于春红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐