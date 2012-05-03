〔英国债市〕英债几收平,此前曾因ECB总裁讲话及美国服务业数据而波动

《图表新闻》技术图形暗示，英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透伦敦5月3日电---英国公债周四几收平,盘中交投震荡,英债一度因欧洲央行总裁德拉吉讲话而下跌,后因美国服务数据业数据疲弱而反弹.
英债起初因英国服务业采购经理人指数(PMI)疲弱和顺利标售12亿英镑2034年到期的通膨保值债券(TIPS)而获得支撑,但未能扩大涨势,当日最终收高7个跳动点,至116.44.
英债期货追踪德债FGBLM2一度跌至当日低位116.09,因德拉吉表示,今年欧元区通胀率可能将依旧高于2%目标位,但在美国供应管理协会(ISM)公布非制造业指数逊于预期后,英债期货反弹,当日最终大致持平.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌1个基点,至2.04%,其较可比德债收益率差略微收窄至42.5个基点.
周五市场关注焦点是美国将于1230GMT公布的非农就业数据,在此之前,英国国家经济社会研究院(NIESR)将发布最新经济增长预估,Halifax公布4月房价指数,另外欧元区发布服务业PMI数据.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放， 累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。 业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳， 也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还 将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) -----------------------------------------
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。