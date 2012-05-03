〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约收高,受空头回补带动

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透5月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交易商称,空头回补扶助,本周稍早大跌后小麦市场已经处于超卖,但美元走强令周四涨势受限.
美国小麦期货周四涨跌不一,交易商称,春麦则因天气有利于生长而下跌.
指标CBOT-7月软红冬麦合约WN2收高1美分,报每蒲式耳6.15-1/2美元.
商品期货交易委员会(CFTC)称,芝加哥商业交易所(CME)不得不延后将交易时段延长至每日22个小时的计划,因其并未向监管部门递交申请.
Wheat Quality Council作物巡察团表示,堪萨斯中东部小麦种植区的小麦生长良好,湿度亦佳,收成或提前.
Wheat Quality Council将于周四下午公布最终巡视结果.
Global Weather Monitoring气象学家Andy Karst说,美国中西部及大平原地区下周料将出现更多降水,进一步提振本已强劲的收成预期.
美国农业部称,小麦一周出口销售711,500吨,符合预期的600,000-850,000吨.一周前公布的出口销售为744,100吨.
以色列买家从黑海地区购买了约45,000吨饲料用小麦.
CBOT-5月小麦期货WK2收升1-1/4美分,报每蒲式耳6.08-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为97,741口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)