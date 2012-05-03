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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 05:39 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦合约收高,受空头回补带动

路透5月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,交易商称,空头回补扶助,本周稍早大跌后小麦市场已经处于超卖,但美元走强令周四涨势受限.

美国小麦期货周四涨跌不一,交易商称,春麦则因天气有利于生长而下跌.

指标CBOT-7月软红冬麦合约WN2收高1美分,报每蒲式耳6.15-1/2美元.

商品期货交易委员会(CFTC)称,芝加哥商业交易所(CME)不得不延后将交易时段延长至每日22个小时的计划,因其并未向监管部门递交申请.

Wheat Quality Council作物巡察团表示,堪萨斯中东部小麦种植区的小麦生长良好,湿度亦佳,收成或提前.

Wheat Quality Council将于周四下午公布最终巡视结果.

Global Weather Monitoring气象学家Andy Karst说,美国中西部及大平原地区下周料将出现更多降水,进一步提振本已强劲的收成预期.

美国农业部称,小麦一周出口销售711,500吨,符合预期的600,000-850,000吨.一周前公布的出口销售为744,100吨.

以色列买家从黑海地区购买了约45,000吨饲料用小麦.

CBOT-5月小麦期货WK2收升1-1/4美分,报每蒲式耳6.08-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为97,741口.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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