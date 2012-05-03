〔纽约期市〕ICE期棉在清淡交投中小幅收低,市场静待农业部供需报告

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透纽约5月3日电---期棉周四收跌,受小型投机客少量卖盘影响.分析师称,在下周政府供需报告公布前市场走势缺乏方向.
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低0.30美分,报每磅89.21美分,盘中交投区间介于89.05-89.74美分,位于周三88.85-89.94美元的区间内.
新作12月合约CTZ2小跌0.06美分,收报86.52美分,交投介于86-86.79美分的区间内.
佐治亚州Keith Brown and Co的总裁Keith Brown称,市场正静待下周政府公布供需报告以及新的指引.
在周五美国公布4月非农就业报告前,全球股市和油价走低也令棉花期价部分承压.
分析师称,美国农业部公布的周度棉花出口销售报告显示,出口净减少25,200包(每包500磅),付运量为320,600包,较之前一周增长17%.
市场关注点将转向农业部关键的供需报告,报告中将公布首个2012/13作物销售年度(今年8月至明年7月)的供需状况预期.
根据汤森路透数据,周四预估成交量为略低于10,200口,较30天均值低约60%.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月2日,未平仓合约为183,117口.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)