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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 03:23 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉在清淡交投中小幅收低,市场静待农业部供需报告

路透纽约5月3日电---期棉周四收跌,受小型投机客少量卖盘影响.分析师称,在下周政府供需报告公布前市场走势缺乏方向.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低0.30美分,报每磅89.21美分,盘中交投区间介于89.05-89.74美分,位于周三88.85-89.94美元的区间内.

新作12月合约CTZ2小跌0.06美分,收报86.52美分,交投介于86-86.79美分的区间内.

佐治亚州Keith Brown and Co的总裁Keith Brown称,市场正静待下周政府公布供需报告以及新的指引.

在周五美国公布4月非农就业报告前,全球股市和油价走低也令棉花期价部分承压.

分析师称,美国农业部公布的周度棉花出口销售报告显示,出口净减少25,200包(每包500磅),付运量为320,600包,较之前一周增长17%.

市场关注点将转向农业部关键的供需报告,报告中将公布首个2012/13作物销售年度(今年8月至明年7月)的供需状况预期.

根据汤森路透数据,周四预估成交量为略低于10,200口,较30天均值低约60%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月2日,未平仓合约为183,117口.(完)

--编译 母红;审校 李军

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