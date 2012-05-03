〔金属期市〕期铜本周可能收跌,受经济增长忧虑打压

* 铜价可能录得过去三周来首个单周下跌

* LME现货铜较三个月期铜的逆价差进一步缩窄

* 印尼对镍、锡和铜征收20%的出口税

* 市场关注:周五美国将公布4月非农就业数据

路透纽约/伦敦5月3日电---铜价周四在交投温和中收低,可能录得过去三周来首个单周下跌,铜市本已因中国经济放缓及欧债危机而下跌,美国公布的疲弱经济数据打压了全球经济增长前景.

对经济的悲观看法带动基本金属市场全线下跌,期锡跌幅近3%.铜的利多供应基本面被搁置一边,卖家将铜价打压至一周低位8,200美元,这是强劲的技术支撑位,是200日移动均线切入位所在.

金属与原油等其他对经济增长敏感的资产一同下跌,因美国供应管理协会(ISM)公布4月服务业指数从3月的56.0降至53.5.

"美国近期公布了一系列逊于预期的数据,今天的服务业数据是最新一个,"Sarhan Capital首席执行长A dam Sarhan称,"这令投资者怀疑美国经济的状态和可持续发展能力,尤其是在中国和欧洲经济放缓的情况下."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3跌76美元,或0.9%,报每吨8,229美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2下滑5.10美分,报每磅3.7360美元,接近交投区间3.7275至3.7910美元的低端.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘COMEX期铜成交量略高于50,000口,较30日均值低逾三分之一.

"8,200美元是期铜相当强劲的支撑位,如果不能守住,那么将极为利空,因铜价可能已跌破一些相当有影响力的支撑位."法国兴业银行分析师Robin Bhar称.

美国周五将公布非农就业数据,根据路透调查,4月非农就业岗位料增加17万个,失业率或将持于三年低点8.2%.

欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在1.0%不变,因为通胀顽固,抵消了央行进一步放松借款成本以支持欧元区疲弱经济的压力.[ID:nSB1525574]

印尼矿业部长周四表示,将从5月6日起将对包括铜、金和锡在内的14种矿石平均征收20%的出口税.

但镍交易商称,即使禁止出口红土镍矿石,也不会对镍价产生重大影响,目前镍价因新采矿项目纷纷投产及不锈钢产业放缓而承压.

LME三个月期镍CMNI3跌10美元,报每吨17,275美元.期锡CMSN3重挫595美元,或2.7%,报每吨21,805美元.

以下为1828GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 373.40 -5.30 -1.40 343.60 8.67

LME期铝 2090.00 -8.00 -0.38 2020.00 3.47

LME期铜 8229.00 -76.00 -0.92 7600.00 8.28

LME期铅 2092.00 -40.00 -1.88 2035.00 2.80

LME期镍 17275.00 -10.00 -0.06 18710.00 -7.67

LME期锡 21800.00 -600.00 -2.68 19200.00 13.54

LME期锌 1983.00 -37.00 -1.83 1845.00 7.48

上海期铝 16285.00 -10.00 -0.06 15845.00 2.78

上海期铜 58150.00 -630.00 -1.07 55360.00 5.04

上海期锌 15535.00 -145.00 -0.92 14795.00 5.00

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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