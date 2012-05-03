版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 04:12 BJT

〔美股盘后〕美国国际集团公布季度业绩后股价重挫2.3%

路透纽约5月3日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四在美股盘后交易中下挫2.3%,此前该公司公布了季度业绩.

美国国际集团(AIG.N)称第一季每股盈利1.71美元,每股营运利润为1.65美元.

美国国际集团第一季获利32亿美元,营运利润为31亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计美国国际集团第一季每股盈利为1.12美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐