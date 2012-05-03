更正:〔美国债市〕公债价格上升,因非制造业数据不振

(更正:正文第10段译文有误,改为:但在市场中,该数据"普遍被下调,人们的预期略低,为140,000或150,000个,"Brady说)

* 美国初请失业金人数跌幅大于预期

* 美国ISM非制造业指数为四个月来最低

* 周五4月非农就业数据公布前,谨慎情绪持续

路透纽约5月3日电---美国公债价格周四微升,数据显示,美国非制造业成长放缓幅度大于预期,抵消了美国初请失业金人数意外大跌的影响.

经济数据好坏不一,令交易商在周五政府非农就业报告出炉前保持谨慎.报告料将显示,雇主4月新增非农就业岗位数量不大.

"在就业报告出炉前你想持有大规模多头或空头部位吗?答案是,你不想,"Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order说.公司管理约120亿美元资产.

美国供应管理协会(ISM)周四公布,4月非制造业指数为53.5,略低于预估的55.5.而3月为56.0.[ID:nEAPA30DM1]

在备受关注的美国就业报告公布前,周四公布的ISM非制造业就业指数处于12月以来最低.

此外,美国劳工部表示,4月28日止初请失业金人数减少27,000人,经季节调整数量为365,000人,为去年5月初以来最大单周跌幅.[ID:nEAPA30DI5]

初请失业金数据出炉后,美国公债价格应声下跌,但最后ISM非制造业数据疲软,令美债扳回跌幅.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)购入18.3亿美元2036年2月至2041年8月到期的长期美国公债,是4,000亿美元卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的最新购债行动.这也扶助支持公债价格.

路透调查显示,对政府4月非农就业数据的预估中值为增加170,000个,超过3月的增加120,000个.

但在市场中,该数据"普遍被下调,人们的预期略低,为140,000或150,000个,"Brady说.

美国劳工部将在周五1230GMT公布4月就业数据.

成交量略低于均值.指标10年期美国公债US10YT=RR价格日内仅升1/32,收益率(殖利率)报1.93%.

10年期美国公债收益率本周交投于窄幅区间内,并在重要的技术支撑位2%下方止步,该水准也是美联储未明示的通胀目标.与此同时,10年期公债收益率也难以跌破1.90%水平.

Brady说,4月非农就业岗位若低于100,000个,将打压美债收益率从现有水平进一步下跌.

反之,如果非农就业岗位增幅为200,000或210,000个,将把10年期美国公债收益率推升至略高于2%的水平.

但Brady还表示,非农就业数据的标准偏差"相当大,因此以上任何一种数据都有可能出现."

**市场对就业报告的反应**

对于周五非农就业报告,债市可能将出现第一和第二波反应.

"解读这份报告变得越来越复杂,"Van Order称.非农就业数据涵盖四周而不是五周,可能出现的一种情况是数据超过分析师预估,他称.

经济学家讨论的另一个议题是,是否季节性调整使年初数据看上去更好,但随着时间推移,就业市场年初的强劲势头正逐步减弱.

在解读该数据的挑战中,第三个变量是2008年金融危机对季节性调整的影响很大,令未经季节性调整的数据更准确地描述了经济状况的可能性,普林斯顿Stone & McCarthy Research Associates董事总经理兼分析师Ray Stone称.

因此市场将对该数据作出即时反应,进一步分析后将作出第二波反应.

交易商将关注就业岗位增长和失业率两项指标.

"我们还将关注就业参与率,"Brady称,"如果失业率由于就业市场改善而下降,"那么公债收益率将上升.

但如果失业率下降是因为求职者太过灰心而不愿找工作,那么公债收益率将维持在当前水平上,他称.

Van Order表示,鉴于欧洲经济倾向于衰退,即使就业报告看上去优于预期,但其对公债收益率的提振可能也是短暂的.

"问题是当越来越多的欧洲国家陷入经济衰退的时候,美国能否独善其身,经济持续增长?."他说,"由此引发的紧张情绪亦将帮助提振美国公债买盘."

欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在1.0%不变,因为通胀顽固,抵消了央行进一步放松借款成本以支持欧元区疲弱经济的压力.[ID:nSB1525574]

尾盘时,美国30年期公债US30YT=RR价格涨5/32,收益率报3.11%.

-----------------------1933GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 ( 持平 ) 0.278

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (+01/32) 0.822

10年期公债US10YT=RR 100-20/32 (+01/32) 1.928

30年期公债US30YT=RR 100-06/32 (+03/32) 3.114 (完)

--编译 梁睿雪/于春红;审校 母红

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