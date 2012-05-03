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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 04:38 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因美国数据令市场人气转弱

路透多伦多5月3日电---加元兑美元周四回落,因在周五美国公布非农就业该报告前,弱于预期的经济数据引发对美国经济前景的忧虑.

数据显示,美国服务业成长放缓.美国供应管理协会称,非制造业指数4月回落至53.5,3月为56.0.数据公布后,加元/美元走软.

加元陷于下行趋势中,但加元表现强于10国集团成员国货币,因有关加拿大央行升息的预期增强.

加元兑美元CAD=D4收报0.9889加元,或1.0112美元,略低于周三收盘时的0.9865加元,或1.0137美元.

加元表现略强于澳元,新西兰元,墨西哥比索和瑞典克朗.不过,兑包括欧元和日圆在内的其他主要货币走软.

市场关注周五将公布的美国非农就业报告.(完)

--编译 母红;审校 李军

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