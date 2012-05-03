〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因美国数据令市场人气转弱

路透基点：胜狮时隔三年重返联贷市场，寻求2.5亿美元再融资--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
路透多伦多5月3日电---加元兑美元周四回落,因在周五美国公布非农就业该报告前,弱于预期的经济数据引发对美国经济前景的忧虑.
数据显示,美国服务业成长放缓.美国供应管理协会称,非制造业指数4月回落至53.5,3月为56.0.数据公布后,加元/美元走软.
加元陷于下行趋势中,但加元表现强于10国集团成员国货币,因有关加拿大央行升息的预期增强.
加元兑美元CAD=D4收报0.9889加元,或1.0112美元,略低于周三收盘时的0.9865加元,或1.0137美元.
加元表现略强于澳元,新西兰元,墨西哥比索和瑞典克朗.不过,兑包括欧元和日圆在内的其他主要货币走软.
市场关注周五将公布的美国非农就业报告.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，胜狮货柜企业有限公司(简称胜狮)逾三年后重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期无担保再融资贷款。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)