〔金砖国家〕5月3日股汇市收盘纵览

路透5月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月3日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.54%,报1,024.27点.

中国股市:沪综指微幅收升,再创逾一个半月收盘新高.证券交易费用调降消息持续发酵利好券商股,并带动大盘高位震荡后终场持稳.分析人士表示,若即将公布的信贷数据能有持续改善,股指有望继续上行并突破前期高点.沪综指.SSEC收报2,440.080点,涨1.644点,或0.07%,此前高点为3月13日的2,455.795点;上海A股成交额缩至1,020亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:收跌,受中资银行股疲弱拖累.之前新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL]以参考价格区间的下限出售两家大型中资银行的股票.[ID:nSH0103873]恒生指数.HSI收跌0.28%至21,249.53点.恒生国企指数.HSCE收低1.43%至10,987.06.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四中间价在中美战略会谈因素支撑下仍居高位,不过市场认为目前人民币尚不具备大幅走升的基本条件,导致成交明显低于中间价水平,盘中波幅连续第三天超过0.5%.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水295点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3345元.[CNY/CN][ID:nSB1525328]

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印度股市:周四录得约三周来的最大单日跌幅,因印度卢比汇价大跌令市场愈加忧虑该国的财政和经济领域所面临的挑战,以及近期的征税议案引发外资抛售.指标BSE指数.BSESN下跌0.87%,至17,151.19点.[.BO][ID:nL4E8G36YD]

印度汇市:印度卢比跌至逾四个月低位,印度的政策不确定性和经济基本面持续恶化,引发外资正在撤离的忧虑,而这将是印度央行无法阻止的.印度卢比兑美元INR=D2一度跌至53.47的低位,为2011年12月29日以来首见,随后回升收报53.41/42.周三收报52.96/97.[INR/][ID:nL4E8G36WX]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,560.110点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.53%至827.09点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下滑0.32%至29.4950;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌0.32%,报38.8200.

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巴西股市:拉美股市周四下跌,因投资者愈加担忧巴西和美国的经济复苏步伐,投资者关注将于周五公布的美国非农就业报告.数据显示巴西3月制造业意外下滑,拖累巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.51%,至62,104.15点.[ID:nL1E8G3I61]

巴西汇市:巴西雷亚尔周四多数时段走软,但尾盘走强,因巴西暂停市场干预行动.巴西雷亚尔兑美元BRBY收升0.64%至1.9117.[ID:nL1E8G3QNB]

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南非股市:南非股市下跌,脱离上日触及的纪录高位,Harmony(HARJ.J)等金矿股领跌,投资者关注周五出炉的美国就业数据以确定未来方向.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.35%,至30,338.56点.综合指数.JALSH收跌0.31%,报34,375.51点,脱离周三所及的纪录高位.[.J][ID:nL5E8G3HTC]

南非汇市:截至1530GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3持稳并保持看涨倾向,报7.7220.4月调查数据显示,南非企业信心指数跌至94.3,为三年来最低,受累于国内和全球商业环境持续恶化.[ZAR/][ID:nL5E8G3I9A]