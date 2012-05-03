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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 57.99 -1.83 -3.06 2548690

搜狐 (SOHU.O) 48.41 -1.32 -2.65 1257804

网易 (NTES.O) 59.91 -0.25 -0.42 626471

百度 (BIDU.O) 133.11 -0.99 -0.74 3294736

亚信科技 ASIA.O 12.34 -0.34 -2.68 317117

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.70 -0.40 -2.48 1625750

联电 (UMC.N) 2.69 -0.03 -1.10 1131430

日月光 (ASX.N) 5.12 -0.04 -0.78 211317

矽品精密 (SPIL.O) 5.85 -0.10 -1.68 1633089

和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.01 +0.51 47451

友达 (AUO.N) 4.66 +0.00 +0.00 204980

中华电信 (CHT.N) 30.98 +0.16 +0.52 57528

台湾国际航电 (GRMN.O) 48.13 -1.20 -2.43 574851

香港

中国移动 (CHL.N) 56.89 +0.73 +1.30 309024

中国联通 (CHU.N) 17.54 +0.14 +0.80 281572

中国电信 (CHA.N) 52.99 -0.95 -1.76 20829

中芯国际 (SMI.N) 2.41 -0.12 -4.74 32203

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.11 -2.85 639

(完)

--整理 张涛

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