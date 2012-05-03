《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月3日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 57.99 -1.83 -3.06 2548690
搜狐 (SOHU.O) 48.41 -1.32 -2.65 1257804
网易 (NTES.O) 59.91 -0.25 -0.42 626471
百度 (BIDU.O) 133.11 -0.99 -0.74 3294736
亚信科技 ASIA.O 12.34 -0.34 -2.68 317117
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.70 -0.40 -2.48 1625750
联电 (UMC.N) 2.69 -0.03 -1.10 1131430
日月光 (ASX.N) 5.12 -0.04 -0.78 211317
矽品精密 (SPIL.O) 5.85 -0.10 -1.68 1633089
和信超媒体 (GIGM.O) 1.19 +0.01 +0.51 47451
友达 (AUO.N) 4.66 +0.00 +0.00 204980
中华电信 (CHT.N) 30.98 +0.16 +0.52 57528
台湾国际航电 (GRMN.O) 48.13 -1.20 -2.43 574851
香港
中国移动 (CHL.N) 56.89 +0.73 +1.30 309024
中国联通 (CHU.N) 17.54 +0.14 +0.80 281572
中国电信 (CHA.N) 52.99 -0.95 -1.76 20829
中芯国际 (SMI.N) 2.41 -0.12 -4.74 32203
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.11 -2.85 639
(完)
--整理 张涛
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。