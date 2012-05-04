《美国上市公司业绩公布日程表》--5月4日-5月11日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
汤森路透5月4日电---以下为标准普尔500企业中将于5月4日-5月10日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/4 Q1 2012 Ameren Corp. (AEE) 0.23 8 0.25
5/4 Q1 2012 AES Corp. (AES) 0.27 5 0.22
5/4 BMO Q1 2012 Aon plc (AON) 1.06 12 0.80
5/4 11:00 Q1 2012 Duke Energy Corp. (DUK) 0.37 9 0.39
5/4 Q3 2012 雅诗兰黛(Estee Lauder) (EL) 0.33 17 0.36
5/4 Q1 2012 Exelon Corp. (EXC) 0.81 9 1.17
5/4 BMO Q1 2012 ITT Corp. (ITT) 0.32 4 1.96
5/4 BMO Q1 2012 Pepco Holdings, Inc. POM 0.24 8 0.27
5/4 Q1 2012 PPL Corp. (PPL) 0.66 14 0.84
5/4 BMO Q1 2012 Spectra Energy (SE) 0.53 11 0.54
5/4 BMO Q1 2012 华盛顿邮报 WPO 2.99 1 3.93
5/7 BMO Q1 2012 Cognizant Technology Solutions (CTSH.O) 0.79 24 0.67
5/7 AMC Q1 2012 邓白氏(D&B) (DNB) 1.36 8 1.29
5/7 AMC Q4 2012 艺电(Electronic Arts) (EA.O) 0.17 23 0.25
5/7 BMO Q1 2012 Frontier Communications Corp. (FTR.O) 0.06 15 0.06
5/7 Q1 2012 Pitney Bowes Inc. (PBI) 0.50 4 0.53
5/7 Q3 2012 Sysco Corp (SYY) 0.43 12 0.46
5/7 BMO Q2 2012 Tyson Foods Inc (TSN) 0.38 15 0.42
5/8 AMC Q2 2012 迪士尼(Walt Disney Company) (DIS) 0.55 29 0.49
5/8 BMO Q1 2012 DIRECTV DTV.O 1.06 22 0.85
5/8 BMO Q1 2012 Health Care REIT, Inc. (HCN) 0.32 8 0.15
5/8 BMO Q1 2012 International Flavors & Fragrances(IFF) 1.00 8 1.03
5/8 Q1 2012 Molson Coors Brewing Company (TAP) 0.42 6 0.43
5/8 BMO Q1 2012 Tenet Healthcare (THC) 0.07 17 0.16
5/9 Q4 2012 BMC Software BMC.O 0.80 13 0.78
5/9 AMC Q3 2012 思科(Cisco Systems) (CSCO.O) 0.47 36 0.42
5/9 AMC Q1 2012 CenturyLink, Inc. (CTL) 0.58 18 0.70
5/9 BMO Q1 2012 Dean Foods (DF) 0.21 12 0.14
5/9 BMO Q1 2012 EOG Resources, Inc. (EOG) 1.15 28 0.68
5/9 Q3 2012 新闻集团(The News Corp.) (NWSA.O) 0.31 24 0.26
5/9 AMC Q1 2012 Priceline.com (PCLN.O) 3.94 21 2.66
5/9 Q1 2012 MEMC Electronic Materials WFR -0.16 20 0.09
5/10 AMC Q4 2012 CA, Inc. (CA.O) 0.52 13 0.48
5/10 AMC Q1 2012 Express Scripts, Inc. (ESRX.O) 0.77 21 0.66
5/10 AMC Q1 2012 Nordstrom Inc. (JWN) 0.74 21 0.65
5/10 BMO Q1 2012 Kohl's Corp. (KSS) 0.61 20 0.73
5/10 Q1 2012 Windstream Communications (WIN.O) 0.14 16 0.19
5/11 BMO Q1 2013 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.10 32 0.22
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 洪曦;审校 张明钧
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