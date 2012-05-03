〔纽约汇市〕欧元连跌四日,在美国就业数据发布前投资人表现谨慎(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话支撑欧元,但仍有可能进一步放宽政策

* 在美国发布就业数据前欧元/美元波动性降低

路透纽约5月3日电---欧元兑美元周四连续第四日下滑,欧洲央行总裁德拉吉对欧元区经济的评估更乐观,但为进一步放宽政策预留了空间,令投资人在周五美国公布关键的就业市场数据前表现谨慎.

交投震荡,在德拉吉表示欧元区经济今年可能复苏,但前景仍易受下滑风险影响后,欧元一度从两周低点反弹.德拉吉讲话前,欧洲央行维持利率在1%不变.[ECB-CMN]

尽管在德拉吉讲话后,欧元一度上涨,但"市场反应很快变得悄无声息,因欧洲央行实际上没有改变什么,只不过是老生常谈."纽约Brown Brothers Harriman的G10汇市策略师Mark McCormick表示.

"欧洲央行仍有可能采取行动,"他表示,"如果市场认为欧洲央行不再进一步放宽政策,欧元今日表现会更强劲,周末前可能有重大消息风险.法国和希腊大选前,没有什么投资人希望作多欧元."

欧元兑美元EUR=触及日高1.3180美元,之前跌至两周低点1.3097美元,尾盘跌0.1%,报1.3146美元.

"周五美国的就业数据是许多投资人今日谨慎的另一重大原因."McCormick表示.

如果美国非农就业岗位增长逊于预期,可能拖累美元走软,因这会令美联储推出第三轮购买公债计划的预期升温.该计划对美元不利,因等同于印钞.

根据路透访查的分析师预期,4月美国非农就业岗位料增加17万.

"在美国公布了一系列疲弱的经济指标后,许多市场观察人士正在为平平的4月就业成长做准备."华盛顿 Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示.

欧元兑日圆EURJPY=也持稳在105.42日圆.

"依我们看,欧洲央行降息仍有可能,但那些希望马上降息的投资人会失望."瑞信称,"尽管经济成长面临下档风险的措辞令降息大门微开,但是否降息仍取决于数据表现."

选择权市场,一个月欧元/美元隐含波动性EUR1MO=由之前的9.05%降至8.60%,周三波动性一度升至9.25%.

但在法国和希腊大选以及周五美国公布非农就业报告前,波动性会保持稳定.

法国民调显示,法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)有望当选下届法国总统.

希腊民调显示大选将难分伯仲,两大主要政党几乎均为成为议会多数党争取了足够的席位.

美元兑日圆JPY=升0.1%,报80.18日圆,受稍早数据显示上周美国初请失业金人数减少支撑.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3150 1.3155 -0.04 +1.58 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.19 80.14 +0.06 +4.22 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.44 105.38 +0.06 +5.91 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9135 0.9130 +0.05 -2.57 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6181 1.6199 -0.11 +4.16 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9884 0.9864 +0.20 -3.03 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0262 1.0333 -0.69 +0.36 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2013 -0.01 -1.09 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8127 0.8118 +0.11 -2.43 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7994 0.8105 -1.37 +2.70 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7431 5.7410 +0.04 -3.91 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5553 7.5536 +0.02 -2.36 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7545 6.7361 +0.27 -1.94 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8817 8.8654 +0.18 -0.36 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]